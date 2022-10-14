Художник покажет воронежцам, как создают кукол для театра

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Театр кукол приглашает воронежцев познакомиться с процессом создания персонажей. 15 октября в театре открывается персональная выставка художника-постановщика Александра Ечеина. Он оформил более 70 спектаклей в театрах кукол России и Франции. Работы художника хранятся в Центральном театральном музее имени Бахрушина (Москва), в частных коллекциях России, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Финляндии, Китая, США.

Проект «И радостью своею поделюсь…» покажет творческий процесс создания спектаклей от А до Я - от замысла режиссера и художника-постановщика, работы бутафоров, модельеров, костюмеров, музыкального и светового оформления до воплощения актерским ансамблем.

На выставке представят плоскостные и объемные материалы (сценографию, эскизы кукол, костюмов, реквизита) к более чем 15 спектаклям, которые Александр Николаевич создавал с 1986 по 2020 год с разными режиссерами.

- Зрители увидят эскизы костюмов для персонажей «Процесса над Жанной д’Арк» по произведениям Ж. Ануя, Б. Шоу и Г. Панфилова (1986), эскизы к спектаклю и куклы из постановки «Принцесса и эхо» по пьесе Поспишиловой (1989), эскизы декораций и куклы из «Хитроумного Идальго» по пьесе Д. Вассермана и роману де Сервантеса (2003), а также материалы к спектаклям «Али-Баба и 40 разбойников» по пьесе Смехова, «Кот в сапогах» по Перро, «Сказки бабушки Корольковой» по сказкам Корольковой, «Дракон и Золотая Черепаха» по пьесе Шувалова, «Снегурочка (Любить и таять)» по пьесе Островского.

Начало в 15.30, выставка продлится до 20 декабря.