Воронежцев предупредили о поддельной щучьей икре из Астрахани

Санитарные врачи со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Астраханской области предупредили воронежцев о фальсификате икры «родом» из Астрахани.

На упаковках пастеризованной икры щуки «Новинка», произведенной 10.08.2022 ИП Козлов В.В. с адресом Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Советская, д. 49, вся выходная информация недостоверная.

- В ходе проведенных мероприятий установлено, что деятельность по производству икорной продукции не осуществляется. Такой адрес не существует. По данным ЕГРИП УФНС России, индивидуальный предприниматель Козлов В.В. не зарегистрирован. Информация по установлению возможных фактических адресов осуществления деятельности на территории Астраханской области индивидуальным предпринимателем Козловым В.В. направлена в правоохранительные органы региона, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. - Учитывая вышеизложенное, данная информация направлена в Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области для принятия мер, направленных на недопущение оборота фальсифицированной икорной продукции данного изготовителя в организациях торговли Воронежской области.