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Общество14 октября 2022 15:05

В ночь с 14 на 15 октября в Воронеже будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция предупредила о сплошных проверках
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ночь с 14 на 15 октября в Воронеже будут проводить массовые проверки водителей на предмет выявления грубых нарушений ПДД. Особое внимание будут уделять выявлению за рулем пьяных. Об этом предупредили в Госавтоинспекции.

- Напоминаем, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.