В Воронеже умер основатель футбольного клуба «Факел»

фото из соцсетей ФК "Факел"

14 октября в Воронеже умер Виктор Скачилов, его не стало на 88-м году. Об этом сообщил футбольный клуб «Факел», организатором которого 1960-е годы был Виктор Николаевич.

- Волей судьбы уроженец Иркутской области вписал свое имя в историю как один из создателей первых ракетных двигателей в стране. И сам положил начало яркой футбольной истории – истории клуба «Факел», - отметили в пресс-службе футбольного клуба. - Выражаем глубокие соболезнования родным, близким Виктора Николаевича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты.

Профессор, доктор технических наук и действительный член Академии космоса Виктор Скачилов работал в Воронежском конструкторском бюро химавтоматики (КБХА). Участвовал в создании двигателей для космических ракет и стратегических торпед.