Никитинский театр просит воронежцев помочь с обустройством новой сцены

фото Никитинского театра

Администрация Никитинского театра сообщила, что труппа нашла новое место дислокации. У театра появилось свое здание на ул.Бакунина, 2а - с просторным зрительским фойе, декорационным и костюмерным цехом, помещением для реквизита, репетиционным залом, который так же будет использоваться в качестве малой сцены.

- Театр, наконец, обрел свою сцену. Мы очень рады этим позитивным изменениям. Ремонт помещения в разгаре, а дел предстоит очень много, поскольку мы будем делать все с нуля. Нам нужна ваша помощь. Если у вас есть возможность помочь нам финансово, стройматериалами и просто своими силами, мы будем вам очень благодарны - вдруг вы умеете красить или штукатурить, ждем вас в гости, - отметили в Никитинском.

Напомним, Никитинский театр этой весной выселили из ДК железнодорожников, артистам приходится играть то в Камерном театре, то в парке "Нелжа", то в клубах.