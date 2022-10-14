Воронежцев предупредили о дыме от сжигания костров в лесах

Региональное управление лесного хозяйства предупредило воронежцев о работах по сжиганию древесных остатков в лесничествах области. Неликвидную древесину, сучья, ветки, вырубаемые в ходе санитарных и уходных рубок, складировали в кучи и сейчас, когда класс пожарной опасности снизился до минимума, древесные отходы сжигают.

- Это завершающий этап санитарно-оздоровительных мероприятий, проходивших в лесах области в течение года. На сегодняшний день это единственный экономически целесообразный способ их утилизации. Работы проводят с соблюдением необходимых правил пожарной безопасности, с уведомлением районных подразделений МЧС. Кроме того, сообщения о предстоящем сжигании передаются в региональную диспетчерскую службу, где с помощью системы видеонаблюдения следят за задымлением в месте проведения работ, - отметили в ведомстве. - Жители населенных пунктов могут испытывать временное неудобство из-за задымления. Однако это неизбежный спутник огня, который в этом случае находится под контролем и необходим, поскольку хранение неликвидной древесины в лесу не только повышает пожарную опасность, но и увеличивает риск возникновения очагов вредителей и грибных болезней.

Мероприятия проходят во всех лесничествах области, в том числе в пригородной зоне Воронежа: в районе поселков Краснолесный, Подлесный, Бор, Воля, Шуберское, сел Богданово, Ракитное, Ямное, СНТ Поляна, СНТ Энергетик-2, на кордонах Боровской, Кожевенный, Дальний Бор, в Железнодорожном, Подгоренском и Придонском районах, по улицам Зеленко, 9 Января, Грузинская, в районе Заячьей Поляны и Петровских озер.