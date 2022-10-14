Власти Воронежа осудили уличного художника, назвавшего подрыв Крымского моста самым сильным художественным высказыванием года

скриншоты из соцсетей Яна Посадского

Неоднозначные высказывания известного воронежского уличного художника о подрыве Крымского моста привлекли внимание властей. Региональное правительство вместе с мэрией осудили Яна Посадского, сделав совместное заявление после публикации перформером мнения в сторис своего Инстаграма (признан экстремистской организацией и запрещен в России).

- Мы с большим недоумением ознакомились с позицией так называемого «уличного художника» Яна Посадского, который после террористической атаки на Крымский мост в соцсети трактовал ее как «самое сильное художественное высказывание года». Считаем, что никакое творческое убеждение или взгляд не могут подобным образом оценивать гибель мирных граждан РФ и посягательство на безопасность нашего государства. Мы резко осуждаем позицию Посадского и заявляем о разрыве любых контактов с указанным жителем города, - говорится в сообщение, которое власти опубликовали в официальных аккаунтах в соцсетях.

На днях Ян Посадкий, как недавно Александр Васильев на «Черноземе», передал «привет всем друзьям, кто вынужден был эмигрировать»…

Ян Посадский специализируется на острых акциях: на вскрывшейся при ремонте проспекта Революции брусчатке художник написал «Не докапывайся!», а летней ночью 2020-го года сделал граффити «Хлеба и зрелищ» на заборе Кольцовской, 15, где находилось старинное здание с 120-летней историей, в котором располагался хлебозавод №4, снесенный накануне.