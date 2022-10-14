Жителя Воронежской области, убившего троих человек и взорвавшего отдел полиции, признали вменяемым

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Психиатрическая экспертиза признала вменяемым 55-летнего Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве семьи из трех человек и подрыве отдела полиции в Лисках, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России утром 14 октября.

Напомним, резонансная трагедия случилась в сентябре 2021 года. Житель Каменского района сначала убил семью курдов (пожилую женщину, ее сына и внука) в селе Волчанское из-за бытового конфликта. Потом приехал в Лиски и с автоматом напал на отдел полиции, взорвав входную дверь, из-за чего 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы получил осколочное ранение правой ноги. Задержали Мирского (он был тяжело ранен в ходе операции) через сутки. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат, в Воронежскую область направляли московских криминалистов.

- Проведенная психиатрическая экспертиза Мирского подтвердила его вменяемость. Он признал вину в совершении преступлений в полном объеме, дал подробные показания, пояснив, что не сожалеет о содеянном, - отметили в СК России.

Дело передали в Воронежский облсуд.