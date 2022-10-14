Воронежец три дня ходил по банкам, набрал кредитов и отправил мошенникам

За минувшие сутки в полицию с заявлениями на действия дистанционных мошенников обратились восемь жителей Воронежской области, они лишились более 2,9 млн рублей.

41-летнего местного жителя аферисты дурили три дня. С 10 по 12 октября ему звонили псевдо-сотрудники службы безопасности банка, внушившие мужчине, что его кредитный счет находится в опасности. Мошенники выступали в роли брокеров и оформляли от имени пострадавшего кредиты в различных банках, он ездил по банкам, которые одобрили ему кредит, забирал деньги и переводил их на счета аферистов, убежденно думая, что предотвращает несанкционированный доступ к своему счету. В итоге воронежец взял кредитов на 1,194 млн рублей, снял с собственного счета 115 тыс рублей и перевел все деньги на «безопасные счета». Как только мошенники поняли, что на потерпевшего больше негде оформить кредит, они больше не выходили с ним на связь.