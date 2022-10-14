Воронежский «Буран» проиграл в овертайме ХК «Ростов»

Ростовчане сыграли агрессивно и увезли из Воронежа победу. Фото: с сайта ХК «Буран»

Домашняя игра с «Ростовом» началась для «Бурана» неудачно. Уже на пятой минуте Александра Микуловича оставили неприкрытым, и он имел время как следует прицелиться – 0:1.

«Буран» в долгу не остался. На девятой минуте Даниил Мельников с разворота оставил не у дел вратаря «Ростова» Дмитрия Кропова – 1:1.

В начале второго периода Артем Пеньковский добил заметавшуюся шайбу в пустые ворота – 1:2. И снова «Буран» отыгрался. На 51 минуте Егор Дугин получил пас в стиле лучших советских времен, когда так играла легендарная пятерка ЦСКА – из своей зоны на свидание с вратарем. Такую «конфетку» он не мог испортить – 2:2.

А вот в овертайме Егор Корбит хорошо стрельнул в ближний от вратаря «Бурана» угол и все же принес победу «Ростову» - 3:2.

«Буран» положил в копилку еще одно очко, но пока «ураганные» с семью баллами делят последние 25-26 места с ХК «Рязань-ВДВ». Следующий матч «ураганные» сыграют 20 октября с «Челметом» из «Челябинска. На данный момент сибиряки идут на 8 месте с 17 очками. Матч начнется в 19.00.

- Команде соперника спасибо за игру, - сказал после матча Григорий Пантелеев, главный тренер «Ростова». – Матч был тяжелым, примерно равным. Единственное, что, может быть, за счет неуверенности какой-то пять минут в большинстве ничего не могли сделать, какое-то затмение нашло, чего-то начали бояться. Будем разбираться, в этом нет ничего страшного, все можно исправить. Ребята молодцы, потом собрались, хорошо доиграли, победу в принципе заслужили, я считаю. Своей работой, своей самоотдачей. Не получается у нас почему-то опять в основное время выиграть пока… Будем стараться.

- «Ростов» с победой. По первому периоду скажу, что практически равная игра была, а во втором команду было не узнать, она была какая-то скованная, пошли удаления ненужные, но выстояли, - подвел итоги матча Анатолий Емелин, главный тренер «Бурана». - В общем, второй период не пошел. В третьем хорошо сыграли, выстояли вчетвером пять минут, и команда поверила в себя, забили гол, сравняли счет, потом имели еще пару опасных моментов. Но, к сожалению, не забили, а в овертайме три на три, если шайбой не владеешь (а она у нас задерживалась всего два раза), тяжело выиграть. Будем тренировать три на три тоже, будем работать. Команда есть, силы есть, вы видите, она бегает, она будет работать, она будет жить. Атмосфера была сегодня хорошая, спасибо болельщикам.