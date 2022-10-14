Жителя Воронежской области выселили из квартиры за долги

44-летний житель Россоши должен был освободить муниципальную квартиру и получить комнату в общежитии по договору соцнайма, но добровольно не сделал этого. В итоге выселять его пришли приставы.

Мужчина жил в квартире бабушки, она умерла четыре года назад. Власти неоднократно направляли внуку уведомления о необходимости заключения договора соцнайма жилого помещения, а также погашения задолженности по оплате за соцнайм квартиры, но мужчина их игнорировал и в итоге накопил долги по оплате коммуналки. Россошанский райсуд принял решение о принудительном выселении должника из квартиры.

Судебный пристав-исполнитель объяснил мужчине, что в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке, он будет выселен принудительно и с него будет взыскан исполнительский сбор. Доводы приставов оказались убедительными: мужчина освободил жилое помещение и получил ключи от комнаты в общежитии, сообщили в УФССП России по Воронежской области.