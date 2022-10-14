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Общество14 октября 2022 11:11

Дикие животные стали чаще нападать на жителей Воронежской области

Количество обращений за медпомощью покусанных выросло в 2,4 раза
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные по бешенству животных. Согласно им, с начала этого года в области зарегистрировали 10 случаев лабораторно подтвержденного бешенства животных в 7-ми районах области, что в 2,4 раза ниже, чем год назад.

Бешенство выявили у 8 кошек, одной собаки и одного оленя.

В тоже время врачи отмечают резко возросшее число обращений жителей региона за помощью после нападения животных. Таких пациентов с укусами, царапинами и ослюнениями начала года зарегистрировали 4329 человек, что на 14% выше аналогичного периода 2021 года (3796 человек). Число укусов, нанесенных дикими животными, выросло аж в 2,4 раза (269 в 2022 году и 112 случаев - 2021).