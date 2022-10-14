Воронежцы услышат скрипку Гварнери

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 и 15 октября воронежцы услышат божественные звуки скрипки Джузеппе Гварнери 1735 года. На ней сыграет в филармонии Равиль Ислямов - участник проекта Санкт-Петербургского Дома музыки «Музыкальная сборная России».

Равиль Ислямов в 2015-м стал победителем III Международного конкурса скрипачей имени Ауэра (Санкт-Петербург), в 2016-м завоевал золотую медаль XV Молодежных Дельфийских игр России (Тюмень), Гран-При XII Международного конкурса скрипачей имени Бетховена (Австрия), золотую медаль XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (Москва), в 2018-м стал победителем XVII Молодежных Дельфийских игр России (Владивосток) и победителем III Всероссийского музыкального конкурса (Москва). В 2019 году Равиля Ислямова признали «Лучшим участником II тура» XVI Международного конкурса имени Чайковского (Москва).

Вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром под руководством Игоря Вербицкого 21-летний музыкант исполнит Концерт для скрипки с оркестром №1 немецкого композитора Макса Бруха.

14 октября в 19.00, 15 октября в 18.00, 12+