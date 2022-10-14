В сентябре в Воронежской области подешевел творог и подорожали яйца

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В сентябре 2022 года по сравнению с минувшим августом немного подешевели продукты (всего на 0,6 процента), об этом сообщил Воронежстат на основе ежемесячного мониторинга. Заметно снизились цены на геркулес, творог, маргарин, горох и фасоль, пшено, гречку, соль, колбасу, чай, сахар, мед, почти все виды овощей, картофель, яблоки, груши, лимоны и виноград - на 2,4-28,5 %. Но зато подорожали баранки, варенье, джем, повидло, шоколадные конфеты, яйца, бананы, апельсины и свежие огурцы - на 3,2-27,7 %.

Промышленные товары в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем подорожали на 0,2 процента. В частности, поднялась цена на резиновые сапоги для взрослых, женские пальто, трикотажные перчатки и шарфы, дезинфицирующие средства для поверхностей, ноутбуки и холодильники - на 5,3-11,4 процента. Одновременно подешевели миксеры, блендеры, беспроводные наушники, смартфоны, сковороды с антипригарным покрытием, металлочерепица, а также учебники - на 5,2-9,5 %.

Из лекарств повысились цены на цитрамон, аципол, вату, нафазолин, анальгин и эргоферон - на 4,1-9,3 процента. В то же время медицинские термометры, антисептики, арбидол и омепразол стали дешевле на 2,5-5,1 процента.

В сентябре по сравнению с минувшим августом значительно возросла стоимость услуг дошкольного воспитания, среднего и высшего образования, стоимость услуг в сфере зарубежного туризма, годовая стоимость полиса ОСАГО - на 7,1-31,2%. А вот стоимость железнодорожных билетов снизилась на 15,1 процента.