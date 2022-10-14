Воронежцев с тремя детьми до 16 лет освободят от частичной мобилизации

Воронежцев, которые являются отцами троих детей в возрасте до 16 лет, освободят от частичной мобилизации. Регламентирующий это официальный документ получил из федерального центра Военный комиссариат Воронежской области.

Как сообщили в военкомате, там в оперативном порядке изучают детали документа и в ближайшее время готовятся к его исполнению. Губернатор Александр Гусев поставил на ежедневный контроль исполнение условий нормативно-правового акта.

Все льготы для мобилизованных жителей Воронежской области мы собрали в одном материале.