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Общество14 октября 2022 10:09

Воронежцев с тремя детьми до 16 лет освободят от частичной мобилизации

Официальную бумагу прислали из федерального центра
Ярослав ИВАНОВ

Воронежцев, которые являются отцами троих детей в возрасте до 16 лет, освободят от частичной мобилизации. Регламентирующий это официальный документ получил из федерального центра Военный комиссариат Воронежской области.

Как сообщили в военкомате, там в оперативном порядке изучают детали документа и в ближайшее время готовятся к его исполнению. Губернатор Александр Гусев поставил на ежедневный контроль исполнение условий нормативно-правового акта.

Все льготы для мобилизованных жителей Воронежской области мы собрали в одном материале.