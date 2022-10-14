Воронежцев предупредили о перебоях с телевещанием 17 октября

РТРС «Воронежский ОРТПЦ» Фото: Предоставлено

В Воронежской области в понедельник, 17 октября, будут перебои с телевещанием. Специалисты РТРС «Воронежский ОРТПЦ» в этот день будут проводить профилактические работы. Об этом предупредили в пресс-службе компании в пятницу, 14 октября.

Профилактика проводится ежеквартально. Отключения будут с 2 часов ночи до 11 утра. Специалисты выключат датчики, которые транслируют цифровое и аналоговое телевидение и радио. Работы проведут на пяти крупных радиотелевизионных станциях в Воронеже, Боброве, Борисоглебске, Богучаре и Россоши. При включенном оборудовании провести работы невозможно, поэтому их проводят ночью. Работать не будут 20 бесплатных телеканалов и 19 радиопрограмм, а также три аналоговых телеканала.

- За 9 часов, отведенных на профилактические работы, специалистам воронежского филиала РТРС необходимо проверить спутниковые приемные станции, оборудование для обеспечения трансляции региональных программ, радио- и телевизионные передатчики, антенно-мачтовые сооружения, - рассказал заместитель главного инженера компании Александр Лопатин. - Помимо технического обслуживания, наши специалисты проводят предусмотренные регламентом измерения качественных показателей сигнала для обеспечения устойчивого приема телезрителями.