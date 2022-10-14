Воронежские архитекторы представили доработанный проект многофункционального центра на Карла Маркса

Союз Архитекторов Воронеж Фото: Предоставлено

Архитектор Сергей Забнин доработал проект многофункционального здания на Карла Маркса. Он представил его на заседании комиссии. Об этом сообщили в Союзе Архитекторов в пятницу, 14 октября.

Автору предложили незначительно изменить арочные элементы, а также обратить внимание на то, что работы предстоит проводить в границах объектах культурного наследия. Так как улица Карла Маркса в перспективе станет пешеходной, архитектурная комиссия обратила внимание на то, что необходимо продумать вариант транспортной доступности.

На следующих стадиях согласования проекта авторы должны будут подтвердить наличие нормативного количества парковочных мест.

Напомним, первый вариант проекта архитекторы представили в середине сентября. Тогда архитектурная комиссия обозначила правки, которые необходимо внести.

Предполагается, что первые два этажа здания займет ресторан. Работы на территории планируют синхронизовать с благоустройством Карла Маркса.