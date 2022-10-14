В Воронеже криминальная троица разворовывала трансформаторные будки

В Воронеже оперативники поймали преступную группу, которая разворовывала трансформаторные будки во дворах. Криминальная троица из воронежцев 45, 47 и 60 лет похищала с подстанций модули управления вакуумных выключателей. В июле в отделы полиции поступило несколько похожих заявлений от представителей энергетической компании о кражах.

Сотрудники полиции объединили случаи в серию, поскольку эпизоды объединял одинаковый способ совершения: злоумышленники проникали в трансформаторные будки ночью путем взлома вентиляционных решеток шуруповертом.

Полицейские установили автомобиль «Кио Рио», на котором передвигались подозреваемые и их задержали. Один из фигурантов признался, что работал сотрудником по обслуживанию таких счетчиков и выключателей, поэтому был в курсе их стоимости и расположения в трансформаторных будках. Похищенное троица продавала на рынках.

Полицейские установили причастность подозреваемых к четырем фактам взлома будок, ущерб составил около 2,5 миллионов рублей. Часть похищенного имущества изъяли. Теперь подозреваемым придется ответить за кражу.