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Общество14 октября 2022 9:00

Воронежец выплатил алименты дочери на 713 рублей только под страхом лишиться иномарки

До ареста автомобиля мужчина избегал судебных приставов
Мария Щербакова
Фольксваген Туарег поместили на спецстоянку

Фольксваген Туарег поместили на спецстоянку

Фото: Евгения ГУСЕВА

40-летний воронежец задолжал своей несовершеннолетней дочери алименты на 713 тыс. рублей. Он жил в другой стране и оплачивать содержание ребенка не собирался. Мужчина пересмотрел свое отношение, когда вернулся в Россию. Правда, сделать это его заставили судебные приставы, арестовав его автомобиль. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 14 октября.

Зная, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, нерадивый отец не отвечал на звонки пристава. Он также знал о временном ограничении на выезд из страны, но и это его не волновало. В итоге на автомобиль должника – Фольксваген Туарег – наложили арест. Машину изъяли и поместили на спецстоянку. Уже на следующий день после этого должник явился к приставам. Боясь остаться без дорогой иномарки, он быстро оплатил долги.