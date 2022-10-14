Воронежец выплатил алименты дочери на 713 рублей только под страхом лишиться иномарки

Фольксваген Туарег поместили на спецстоянку Фото: Евгения ГУСЕВА

40-летний воронежец задолжал своей несовершеннолетней дочери алименты на 713 тыс. рублей. Он жил в другой стране и оплачивать содержание ребенка не собирался. Мужчина пересмотрел свое отношение, когда вернулся в Россию. Правда, сделать это его заставили судебные приставы, арестовав его автомобиль. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 14 октября.

Зная, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, нерадивый отец не отвечал на звонки пристава. Он также знал о временном ограничении на выезд из страны, но и это его не волновало. В итоге на автомобиль должника – Фольксваген Туарег – наложили арест. Машину изъяли и поместили на спецстоянку. Уже на следующий день после этого должник явился к приставам. Боясь остаться без дорогой иномарки, он быстро оплатил долги.