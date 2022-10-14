Грузовик насмерть сбил мужчину на территории предприятия

Грузовой автомобиль МАЗ сбил 55-летнего мужчину на территории предприятия по утилизации отходов. ДТП произошло у дома №38 по улице Дорожная в 6.00 четверга, 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Пешеход в момент ДТП стоял на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

Напомним, в этот же день погиб еще один пешеход. Мужчину сбили сразу три автомобиля на трассе «Воронеж-Нововоронеж» в Новоусманском районе. Он переходил дорогу не по «зебре».