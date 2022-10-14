Коронавирус в Воронежской области на утро 14 октября: 307 человек заболели, никто не умер

Нагрузка на врачей, борющихся с коронавирусом, вроде бы стала поменьше. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили данные о суточной заболеваемости на утро пятницы, 14 октября. На этот раз заболели COVID-19 307 человек, 36 из них попали в больницы. На утро 13 октября, напомним, заразились ковидом 305 жителей Воронежской области, 50 из них были госпитализированы. Всего за время пандемии заболели коронавирусом в нашем регионе 462 760 человек.

За сутки никто не умер от последствий ковида. При этом на утро 13 октября сообщали о четырех смертях. Пока число жертв коронавируса в Воронежской области осталось неизменным – ровно 9 тысяч.

Еще 841 житель Воронежской области выздоровел. На утро 13 октября избавившихся от коронавируса было больше – 954. Всего же за время пандемии ковид победили 449 318 наших земляков.