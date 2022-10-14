В селе под Воронежем сгорели иномарка и гараж

С пожаром справились через 41 минуту после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 13 октября, около 15.30 случился пожар в селе Новоподклетное Рамонского района. На улице Первомайской загорелся гараж, где стояла иномарка, огонь затем перекинулся на жилой дом.

- В дежурную часть сообщили о пожаре в 15.33. На место ЧП выехали 14 наших специалистов на четырех машинах. Пожар ликвидировали в 16.14. К тому времени огонь уничтожил гараж 9х8м и автомобиль «Vortex Estina», а также повредил крышу жилого дома 9х15м на площади 20 квадратных метров. Последствия пожара могли быть еще страшнее, но наши сотрудники успели вытащить на улицу пропановый баллон. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.