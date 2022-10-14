Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области за неделю снизилась на 22%

Более 6 тыс. заболевших - дети до 14 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю, с 3 по 9 октября, в Воронежской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. В поликлиники с жалобами на симптомы за это время обратились 13 168 человек. Это на 22% меньше, чем неделей ранее. Тогда было 16 884 заболевших. Такие данные представил региональный Роспотребнадзор в пятницу, 14 октября.

Среди заболевших 6 394 ребенка в возрасте до 14 лет. Как отметили в ведомстве, в основном жители региона болеют респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

В Роспотребнадзоре добавили, что самой эффективной мерой защиты является вакцинация. К 12 октября прививки сделали более 23% жителей области.