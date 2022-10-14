Под Воронежем пешеход оказался под колесами сразу трех автомобилей

Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина, перебегавший трассу, оказался под колесами сразу трех автомобилей. ДТП произошло на дороге «Воронеж-Нововоронеж» в Новоусманском районе в 19.05 четверга, 13 октября. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как отметили в ведомстве, 30-летний мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В итоге его сбил «Форд Эксплорер», а затем, ехавшие за ним «Шевроле Нива» и «Шкода Октавия». От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.