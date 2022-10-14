Запрет на полеты гражданских самолетов над Воронежем в очередной раз продлили

Росавиация продлила режим ограничения на полеты над Воронежем на шесть дней. Запрет будет действовать минимум до 3.45 субботы, 22 октября. Об этом Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило в пятницу, 14 октября.

Помимо воронежского международного аэропорта имени Петра I под ограничения попали воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Полеты гражданских самолетов над Воронежем запретили 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация. Режим ограничений продевали уже 39 раз.