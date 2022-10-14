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Общество14 октября 2022 6:49

Запрет на полеты гражданских самолетов над Воронежем в очередной раз продлили

Ограничение будет действовать минимум до 22 октября
Мария Щербакова

Росавиация продлила режим ограничения на полеты над Воронежем на шесть дней. Запрет будет действовать минимум до 3.45 субботы, 22 октября. Об этом Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило в пятницу, 14 октября.

Помимо воронежского международного аэропорта имени Петра I под ограничения попали воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Полеты гражданских самолетов над Воронежем запретили 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация. Режим ограничений продевали уже 39 раз.