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Общество14 октября 2022 6:22

На горячую линию по мобилизации за сутки обратились 1,1 тыс. воронежцев

Число звонков постепенно снижается
Мария Щербакова
Сотрудники МФЦ работают ежедневно

Сотрудники МФЦ работают ежедневно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на горячую линию 122 по вопросам о частичной мобилизации поступило 1 108 вызовов от воронежцев. Такие данные сообщили в областном правительстве в пятницу, 14 октября.

Горячая линия по мобилизации начала работать 23 сентября. Там дежурят сотрудники офисов МФЦ. Ежедневно они получают и передают информацию жителям региона. Больше всего обращений было зарегистрировано в первые дни работы горячей линии. Сейчас количество звонков постепенно снижается.