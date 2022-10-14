На горячую линию по мобилизации за сутки обратились 1,1 тыс. воронежцев

Сотрудники МФЦ работают ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на горячую линию 122 по вопросам о частичной мобилизации поступило 1 108 вызовов от воронежцев. Такие данные сообщили в областном правительстве в пятницу, 14 октября.

Горячая линия по мобилизации начала работать 23 сентября. Там дежурят сотрудники офисов МФЦ. Ежедневно они получают и передают информацию жителям региона. Больше всего обращений было зарегистрировано в первые дни работы горячей линии. Сейчас количество звонков постепенно снижается.