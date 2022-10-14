В выходные в Воронежской области ожидается минусовая температура и туман

В выходные в Воронежской области ожидаются ночные заморозки. Днем температура воздуха будет около 13 градусов тепла. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

Так, в субботу, 15 октября, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью слабый, днем переменный до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла. В областном центре без существенных осадков. Ночью 1-3, днем 9-11 градусов тепла.

В воскресенье, 16 октября, в регионе также без существенных осадков. Ветер южный, с порывами до 10 метров в секунду днем. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла. В Воронеже от 0 до 2 градусов тепла ночью и 9-11 днем. Также без существенных осадков.