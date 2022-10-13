За избиение собутыльника воронежца отправили в тюрьму

Житель Панинского района признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает сайт Аннинского райсуда.

В октябре прошлого года Ф. в нетрезвом виде, разыскивая свою собаку, зашел в один из домов в селе Васильевке, где находились ему незнакомые собственник Р. и К., употребляющие спиртные напитки. Во время разговора между Ф. и Р. произошел конфликт. В итоге Ф. умышленно нанес имеющейся при нем металлической цепью не менее одного удара в область носа и правого глаза Р. Злоумышленник, по заключению эксперта, причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Во время судебного заседания Ф. согласился с обвинением, вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 года. Но по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору с наказанием по приговору Панинского районного суда, мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.