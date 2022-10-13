В Воронеже завершился международный турнир по гандболу

Единственный представитель домашнего региона – команда Рамони – в матче за седьмое место выиграла у Славяносербска (ЛНР) - 20:18. Фото организаторов турнира.

В воронежском СКЦ «Согдиана» состоялся международный гандбольный турнир «Балканский мост» среди юношей 2009 г.р. В решающем поединке – за золото – сошлись команды из Санкт-Петербурга и Брянки (ЛНР). Наши географические соседи провели игру, что называется в одну калитку, хотя именно невский коллектив считался фаворитом. В итоге Брянка победила 31:16. В матче за третье место Астрахань-1 одолела сборную ДНР (28:23). Единственный представитель домашнего региона – команда Рамони – в матче за седьмое место выиграла у Славяносербска (ЛНР) - 20:18.

Лучшими игроками турнира признаны - Владислав Голованенко (Славяносербск), Серафим Беляев (Рамонь), Артем Козьев (Астрахань-2), Кирилл Амельченко (Белгород-Спартак), Иван Кривошапов (Белгород-СШОР), Денис Дьяченко (Брянка), Егор Кононенко (сборная ДНР), Данила Тронов (Астрахань-1) и Илья Скрипник (Санкт-Петербург).

Напомним, что в турнире девушек победила команда Санкт-Петербурга, второе место у Краснодара, третье – у Рамони.