«Воронеж способен видеть лучше!»

Накануне, 12 октября, в Воронежском Доме журналистов прошел круглый стол на тему: «Способен ли Воронеж видеть лучше?».

- Всемирный день зрения отмечается ежегодно во второй четверг октября, начиная с 1998 года, - затронула историю вопроса главный внештатный специалист офтальмолог департамента здравоохранения Воронежской области Тамара Голева. – В нашей стране этот день масштабно начали отмечать с 2000 года.

- В мире насчитывается 30 миллионов слепых человек, - уточнила медицинский консультант ООО «Эссилор-ЛУЙС-Оптика» Рано Ибрагимова. – А еще 140 миллионов – это люди со сниженным зрением, которые подошли к той черте, когда восстановить их зрение уже невозможно. Поэтому всемирная организация здравоохранения активно призывает не только заниматься лечением, но и заострять внимание на профилактике заболеваний.

Офтальмологическая помощь в Воронежской области организована на высоком уровне, в соответствии с госстандартами. В регионе есть возможность проводить все этапы выявления, наблюдения и своевременного лечения.

ГЛАЗА ВСЕ СТЕРПЯТ?

Основная проблема, если брать во внимание именно пациентов, заключается в том, что они обращаются за помощью чаще всего тогда, когда процесс необратим.

- Глаз - это терпеливый орган, и люди не идут к врачу до последнего. Это не почки или сердце, тут все сложнее, - уверен руководитель оптической группы «Точка зрения» Станислав Слаутинский. – И без пристального внимания к проблемам зрения со стороны властей не обойтись. Мы регулярно проводим осмотры пациентов, но опять же – это движение от нас. Просто так к офтальмологу непринято ходить. Не только в нашем регионе, везде. Так что крайне важна совместная работа бизнеса и власти в решении проблем, связанных со зрением.

«Точка зрения» вместе «Эссилор-ЛУЙС-Оптика» организовали благотворительную акцию на площадке ТРЦ «Галерея Чижова», где вручили очки с технологичными линзами от «Эссилор» детям из школы-интерната для слабовидящих детей, подопечным Фонда Чижова и учащимся спортивной школы №20.

- Нужно понимать, что зрение - это здоровье детей. Увы, у нас пока нет культуры ухода за своими глазами и глазами близких, - заметил Станислав Слаутинский. – А так, конечно, дети, которым мы подарили очки с самыми сложнейшими линзами, заново открыли для себя мир. Надевали очки и просто не могли поверить своим глазам, своему счастью.

УНИКАЛЬНАЯ ШКОЛА

В КОУ ВО «Воронежской школе-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» занимаются 140 детей, из них 83 инвалида и 22 незрячих ребенка.

- Часть детей проживают у нас, часть приходят как в обычную школу, - пояснила директор учебного заведения Татьяна Столярова. – У нас они не только учатся, но еще и лечатся. Причем, каждый год несколько наших воспитанников, у которых до определенного уровня восстанавливается зрение, переходят в обычные школы. Программа обучения в нашей школе-интернате соответствует всем отечественным стандартам. Наши выпускники поступают в различные вузы. Например, в прошлом учебном году наш парнишка окончил школу с медалью, поступил в МГУ и сейчас уже учится на втором курсе.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О том, как передовые технологии помогают слабовидящим детям Воронежской области, рассказал директор по информационной и профессиональной поддержке EssilorLuxottica Владимир Золотарев.

- Линза миопии Stellest не только позволяет откорректировать близорукость у детей, но и создает условия для того, чтобы глаз не рос. Применяют в привычном и удобном для детей формате – в виде очков. У этой линзы есть неоспоримое преимущество, она не только помогает юным пациентам лучше видеть, но обеспечивает профилактику грозных осложнений прогрессирующей миопии, которые могут привести к слепоте.

А КАДРЫ ГДЕ?

Тем не менее, не все так радужно, как может показаться, так как не во всех районах нашего региона есть офтальмологи. Правда, ситуацию спасают медработники среднего звена.

- Они настолько ответственно и качественно проводят первый этап диспансерного наблюдения, - уточняет Тамара Голева. – Когда мы приезжаем в районы, то видим, что пациенты ухожены. Их своевременно обследуют и при необходимости направляют в нашу консультативную поликлинику.

В Воронежской области есть все необходимые составляющие для успешного решения проблем, связанных со зрением. Это и поддержка со стороны властей, и сильнейшая научная база, и передовые технологии, и уникальные учебные заведения для слабовидящих детей, и неравнодушные представители бизнеса. Дело за малым – наладить подготовку квалифицированных кадров.

ВГУ провел уже шестой набор на программу среднего профессионального образования, связанного с медицинской оптикой. Потребность очень большая.

- Все наши выпускники по этому направлению 100% востребованы работодателями на рынке, - заявил ректор крупнейшего вуза региона Дмитрий Ендовицкий.

По словам Дмитрия Александровича, СПО не дает комплексного знания, так как это всего лишь один год и 10 месяцев подготовки. Но открыть направление высшего образования по специальности «оптометрия» ВГУ до сих пор не может из-за отсутствия одобрения со стороны Минздрава. Тем временем, развитие отрасли и рынки требует реактивных решений. Специалисты нужны здесь и сейчас, причем, тысячи специалистов, но пока ситуация движется крайне медленно.

Но при этом как отметил декан физического факультета ВГУ Олег Овчинников, вуз ставит крайне высокую планку в плане качества образования. И нынешнее СПО по специализации «оптометрия» - это усеченный формат высшего образования. Потому что специалистам-оптометристам нужен крайне широкий спектр знаний по огромному количеству дисциплин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 18 тысяч жителей России приходится один специалист, который может оказать квалифицированную офтальмологическую помощь.

К 2050 году по данным всемирной организации здравоохранения половина населения земного шара будет страдать от миопии (близорукости).