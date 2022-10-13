В Воронежской области появятся еще четыре зарядные станции для электромобилей

В нашем регионе работают 10 станций зарядки электроавтомобилей. Четыре находятся в городе: в парке Алые Паруса, на улице 9 Января и при выезде из города, еще шесть - на трассе М4. Об этом сообщает сайт правительства Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев предложил разместить новые четыре станции в центре города. Удобное расположение зарядных станций и их достаточное количество будет мотивировать людей приобретать электрокары.

Также сегодня,13 октября, глава региона обсудил с директором филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Вячеславом Антоновым строительство новой подстанции «Задонская», которая будет обеспечивать электроэнергией жителей Рамонского района. Она начнет работать в 2024 году. Уже работает построенная в этом году подстанция в Отрадном, и до конца года еще одна появится в Чертовицах.