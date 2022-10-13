Мэр утвердил название новой улицы Воронежа в честь героев-танкистов Великой Отечественной войны

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В августе 2022 года на встрече с мэром Воронежа Вадимом Кстениным член Совета ветеранов Центрального района, почетный гражданин города, защитник Воронежа Николай Борисов выступил с предложением увековечить подвиг танкистов Воронежского фронта. С этими воинами был связан боевой путь ветерана.

Николай Борисов предложил присвоить одной из городских улиц имя, напоминающее о героях-танкистах – участниках боев за наш город.

– Поскольку я являюсь ветераном 4-го Гвардейского танкового Кантемировского корпуса (в прошлом – 17-го танкового корпуса), знаю, что такое война и кто такие танкисты. Поэтому своим долгом считаю сделать так, чтобы увековечить их память. Хотелось бы, чтобы героические люди – защитники нашего Воронежа и танкового соединения – были в городе прославлены, – сказал тогда мэру Николай Николаевич.

Вадим Кстенин поручил профильным подразделениям администрации проработать все организационные моменты и назвать в честь героев-танкистов вторую часть новой дороги в Советском районе – связи микрорайона Тенистый с проспектом Патриотов. Часть ее недавно уже названа в честь первого главы ДНР Александра Захарченко.

В итоге мэр исполнил просьбу ветерана. В среду, 12 октября, Вадим Кстенин подписал постановление о присвоении в соответствии с решением комиссии по культурному наследию этой части новой дороги, где скоро вырастут дома, имя 17 Танкового Корпуса. Она располагается от южного конца улицы Захарченко до улицы Тепличной Советского района. Соответствующие изменения внесут в государственный адресный реестр.

Олег КУЗНЕЦОВ