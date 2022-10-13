Правительство РФ направит 132 млн рублей на поддержку воронежских семей

Воронежская область получит на поддержку семей более 132 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Из них на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет пойдут 71,6 млн рублей, а на помощь многодетным направят 60,4 млн рублей.

В зависимости от ситуации размер выплат может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Многодетные родители получают пособие после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на детей в конкретном субъекте РФ.

– Воронежцы ждут нашей поддержки, и мы прилагаем все усилия, чтобы граждане получали необходимую им помощь, - заявил губернатор Александр Гусев. - Потребность дополнительного финансирования связана с индексацией величины прожиточного минимума на 10%, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка. Проконтролирую, чтобы все выплаты были сделаны своевременно.