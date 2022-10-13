Воронежские власти опубликовали план мероприятий, посвященных Дню отца

В районах города пройдут мероприятия, посвященные этому празднику. Выставки рисунков, концерты, познавательные мастер-классы пройдут в формате «онлайн» в сообществах в социальной сети «Вконтакте» – культура Железнодорожного района, Комкультуры, ЦРТДиЮ «Радуга», Советский район и др. Часть мероприятий пройдет непосредственно в клубах, библиотеках города и дворцах культуры.

Напомним, что День отца отмечается у нас в стране с 2021 года. Дата его празднования – третье воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 16 октября.