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Общество13 октября 2022 13:32

Воронежские власти опубликовали план мероприятий, посвященных Дню отца

Праздник будет отмечаться 16 октября
Алексей СЕРГУНИН

В районах города пройдут мероприятия, посвященные этому празднику. Выставки рисунков, концерты, познавательные мастер-классы пройдут в формате «онлайн» в сообществах в социальной сети «Вконтакте» – культура Железнодорожного района, Комкультуры, ЦРТДиЮ «Радуга», Советский район и др. Часть мероприятий пройдет непосредственно в клубах, библиотеках города и дворцах культуры.

Напомним, что День отца отмечается у нас в стране с 2021 года. Дата его празднования – третье воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 16 октября.