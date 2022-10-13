Деньги от продажи билетов на матч воронежского «Факела» с «Химками» пойдут на поддержку российской армии

Инициатива подмосковного клуба похвальная, только много ли денег удастся собрать? Фото: со страницы ФК "Химки" ВКонтакте.

Деньги от продажи билетов на выездной матч «Факела» с «Химками» пойдут на поддержку Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.

Полученную выручку в «Химках» планируют направить на покупку снаряжения и материально-технического оснащения российской армии. А также на поддержку добровольцев и мобилизованных.

Напомним, матч в Химках состоится 15 октября, начнется он в 14.00. Встреча будет принципиальной. «Факел» идет на 13 месте в Премьер-лиге с 10 очками, «Химки» - на 15-м с восемью. Победа позволит хозяевам поля обогнать гостей из Черноземья, а воронежцам даст шанс на выход из зоны стыков.