В мэрии Воронежа рассказали, почему тепло до сих пор не до конца вернули в микрорайоны Новый и Придонской

Батареи потеплели далеко не у всех. Фото: из архива «КП»

Утром в четверг, 13 октября, жители микрорайонов Новый и Придонской сообщили, что, несмотря на бодрые рапорты чиновников, у них до сих пор нет тепла и горячей воды. Напомним, из-за долгов отключили местную котельную, и только после вмешательства властей и прокуратуры коммунальщики соизволили вновь ее запустить в работу.

В мэрии пояснили, что, как и при начале отопительного сезона, тепло и горячая вода может вернуться не сразу. Возможны воздушные пробки, которые должны устранять специалисты местных УК. К тому же во избежание гидродинамических ударов отопление возвращают постепенно. И тут, видимо, кому как повезет.

На случай, если сотрудники УК не желают налаживать работу местных сетей, в мэрии напомнили телефон в Советском районе, куда жильцы Нового и Придонского можно пожаловаться на коммунальщиков – 225-71-01.