Воронежские борцы победили на всероссийском турнире

Александр Горбачев (слева) и Матвей Кривошеев. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Москве стартовал второй раунд Борцовской Лиги Поддубного - PWL 2. Здесь в основной сетки соревнований будет выступать воронежец Нарек Оганян, который поспорит за медали в греко-римской борьбе.

А вот соревнования среди юных спортсменов уже завершились. PWL-School открывал турнир Поддубного. И здесь две медали завоевали наши земляки. Матвей Кривошеев (СШОР № 10, «Садко») стал победителем в весовой категории до 42 кг, а Александр Горбачёв (СШОР № 10, «Олимпиец») завоевал золотую медаль в весе до 68 кг.

Как сообщалось ранее, воронежцы завоевали все золото на всероссийских соревнованиях по универсальному бою.