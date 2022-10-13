Воронежцам рассказали об информационных войнах

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12 октября в Воронежском госуниверситете прошла лекция на тему: «Информационная война как средство межкультурной коммуникации». На ней доктор политических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло разобрал один из актов современной войны – информационную операцию, организованную против России в Чехии. Так называемое «рициновое дело», реализованное под чужим флагом одной из стран, владеющих ядерным оружием, является показательным примером ведения современной гибридной войны против России.

Андрей Викторович подробно рассказал о сути информационных войн на примере операций, проведенных США за последние 15 лет. Он подчеркнул, что они ничем не отличаются от разведывательных операций, ведущихся при военных конфликтах, хотя их приемы, методы и условия намного опаснее. Такие информационные кампании проводятся последовательно за счет вбросов, нацеленных на поражение противника.

В рамках лекции участники обсудили методы противостояния информационным операциям, основываясь на контр-мерах, которые предпринимает Россия в ответ на провокации других стран. Отличительной чертой ведения подобных кампаний является их прецедентный характер. Кейсовая структура позволяет спецслужбам отследить почерк противников и заранее разработать стратегию, которая могла бы предотвратить развитие конфликта.

Андрей Викторович указал на психологический характер информационных войн. Так как их целью является сломить и подчинить волю противника, операции такого рода ведутся, как тонкая игра, где оппонент даже не осознает, что им манипулируют.