Воронежцы завоевали все золото на всероссийских соревнованиях по универсальному бою

Наш регион представляли порядка 50 спортсменов и примерно 40 из них поднялись на пьедестал почёта. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Воронеже впервые прошли всероссийские соревнования по универсальному бою, которые были посвящены памяти майора ФСО России Алексея Колбешкина.

Соревнования проходили в четырёх возрастных группах: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 и взрослые (мужчины, женщины). К тому же они были отборочными на первенство и чемпионат России, где воронежские спортсмены традиционно показывают хорошие результаты. Это также повлияло на конкуренцию, которая оказалась очень высокой. Но воронежские спортсмены не дрогнули и заняли первые командные места во всех возрастных группах. Наш регион представляли порядка 50 спортсменов и примерно 40 из них поднялись на пьедестал почёта.

- Воронежцы выступили выше всяких похвал, - отметил главный тренер сборной Воронежской области по универсальному бою Владимир Корешков. - Универсальный бой - это практически необходимый вид спорта, как для подрастающего поколения, так и для взрослых, так как он включает в себя двоеборье. Первое - это прохождение полосы препятствий с элементами стрельбы из пистолета и метанием ножа и второе - поединки в ринге.

В настоящий момент воронежцы готовятся к чемпионату мира, который пройдёт в начале ноября в Волгограде.