В райцентре под Воронежем за 81,9 миллионов рублей благоустроят парк «Юбилейный»

Стартовал поиск подрядчика для благоустройства парка «Юбилейный» в Семилуках. Там предполагают озеленить его территорию, сделать тротуары и дорожки, установить малые архитектурные формы и детские площадки.

Будет в «Юбилейном» и место для занятий спортом. Там планируют сделать универсальную площадку, где можно будет играть в волейбол, баскетбол и бадминтон. Там также установят теннисный стол и уличные тренажеры. А еще в «Юбилейном» обустроят площадку для выгула собак.

Подрядчику на выполнение всех этих работ выделят до 81,9 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах можно подать до 21 октября, победителя должны определить 25 октября.

Благоустройство парка «Юбилейный» должны завершить к концу 2022 года.