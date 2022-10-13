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Общество13 октября 2022 10:17

В райцентре под Воронежем за 81,9 миллионов рублей благоустроят парк «Юбилейный»

В этом месте отдыха Семилук появится спортплощадка и территория для выгула собак
Юрий КОЗЛОВ

Стартовал поиск подрядчика для благоустройства парка «Юбилейный» в Семилуках. Там предполагают озеленить его территорию, сделать тротуары и дорожки, установить малые архитектурные формы и детские площадки.

Будет в «Юбилейном» и место для занятий спортом. Там планируют сделать универсальную площадку, где можно будет играть в волейбол, баскетбол и бадминтон. Там также установят теннисный стол и уличные тренажеры. А еще в «Юбилейном» обустроят площадку для выгула собак.

Подрядчику на выполнение всех этих работ выделят до 81,9 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах можно подать до 21 октября, победителя должны определить 25 октября.

Благоустройство парка «Юбилейный» должны завершить к концу 2022 года.