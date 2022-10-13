Воронежские вузы поддержат участников спецоперации и их семьи

Дмитрий Ендовицкий рассказал об итогах прошедшего накануне заседания Совета ректоров вузов, на котором обсуждалась политика вузов в условиях СВО. В частности, была разработана и согласована карта мер поддержки участников спецоперации, их семей, а также студентов из этих семей. Об этом сообщает сайт правительства Воронежской области.

Формы поддержки разнообразны – от сбора средств до закупки техники в целях оказания адресной помощи выпускникам госуниверситета, уже принимающим участие в СВО. Глава региона отметил, что региональными властями оказывается вся необходимая помощь и поддержка мобилизованным и их семьям.

В ходе встречи ректор ВГУ рассказал губернатору об итогах приемной кампании 2022 года. Поступили более 5,5 тысяч студентов различной формы обучения. Средний балл ЕГЭ и по бюджетной основе, и по договорной составил 70 баллов. Студентами ВГУ также стали около 1,5 тысячи человек из 75 регионов РФ.