В Воронежской области ищут мужчину со шрамом на левой щеке

Александра Локтионова ищут уже почти семь месяцев. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 63-летнего Александра Локтионова. Пожилой мужчина ушел из дома в селе Никитовка Красногвардейского района Белгородской области 15 марта. С тех пор никто из знакомых не может с ним связаться. По данным поисковиков, Александр Локтионов может находиться в Воронежской области.

Приметы Александра Локтионова: рост 172 сантиметра, худощавый, темно-русые волосы с сединой. Особая примета: шрам на левой щеке.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Александр Николаевич, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, в Лисках продолжают разыскивать 14-летнюю Людмилу Свитову. 7 октября девушка пошла в школу, но там не появилась и домой не вернулась.