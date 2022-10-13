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Происшествия13 октября 2022 9:58

В Воронежской области ищут мужчину со шрамом на левой щеке

Александр Локтионов пропал 15 марта
Юрий КОЗЛОВ
Александра Локтионова ищут уже почти семь месяцев.

Александра Локтионова ищут уже почти семь месяцев.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 63-летнего Александра Локтионова. Пожилой мужчина ушел из дома в селе Никитовка Красногвардейского района Белгородской области 15 марта. С тех пор никто из знакомых не может с ним связаться. По данным поисковиков, Александр Локтионов может находиться в Воронежской области.

Приметы Александра Локтионова: рост 172 сантиметра, худощавый, темно-русые волосы с сединой. Особая примета: шрам на левой щеке.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Александр Николаевич, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, в Лисках продолжают разыскивать 14-летнюю Людмилу Свитову. 7 октября девушка пошла в школу, но там не появилась и домой не вернулась.