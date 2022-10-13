Опрос: каждый второй воронежец поддерживает отмену новогодних праздничных мероприятий

На этот раз Новый год вряд ли пройдет в обычном безудержном веселье. Фото: Мария ЛЕНЦ

Опрос, проведенный специалистами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, показал, что 49 процентов его участников поддерживает отмену публичных праздничных мероприятий на Новый год. Исследование проводили среди менеджеров по персоналу и экономически активных граждан Воронежа.

Любопытно, что за отмену масштабных праздников выступают больше женщин, чем мужчин (54 и 48%). Также среди сторонников не шумного Нового года преобладают жители Воронежской области старше 45 лет – 56 процентов от общего числа опрошенных этой возрастной категории. Наши земляки до 34 лет хотят отмены новогодних гуляний реже – «за» выступают 45%.

При этом 4 из 10 работодателей пока планируют проводить праздничные корпоративы. 16% будут отмечать Новый год в офисе, еще 17% готовят вечеринку в ресторане, 2% планирует поездку за город. И еще 6% — другие варианты празднования.