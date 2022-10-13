В Воронеж не приедут Дима Билан, группа Dabro, Денис Родькин и Тамара Гвердцители

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже продолжаются отмены-переносы развлекательных мероприятий.

12 октября не состоялся балетно-драматический спектакль «Великий мир балета Анны Павловой», его перенесли на февраль 2023-го.

Организаторы спектакля «Поздняя любовь», планируемого 28 октября, перенесли его на январь 2023-го.

Концерта группы Dabro, который должен был состояться 15 октября в Aura, отменили.

Дима Билан 20 октября тоже не приедет – анонсировали перенос, но дата не известна.

Шоу братьев Сафроновых «Супер магия» 21 октября не будет – переносят, дату не уточнили.

Премьер Большого театра Денис Родькин тоже не будет выступать в Воронеже: перенесенный с 15 ноября 2021 года на 21 ноября 2022-го концерт отменяется.

Концерт Тамары Гвердцители в Воронеже тоже отменяется, хотя планировался аж на март 2023-го (правда, его переносили с 11.11.2021 на 14.11.2022, а затем уж на 13.03.2023).

Ранее мы писали о множестве отмен и шестом переносе концерта Стаса Михайлова