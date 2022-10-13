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Спорт13 октября 2022 9:00

Воронежские футболисты выиграли международный турнир

Они одержали пять побед с общим счетом 44:6
Алексей СЕРГУНИН
В составе нашей национальной сборной выступали семь воронежцев.

В составе нашей национальной сборной выступали семь воронежцев.

Сурдлимпийская сборная России приняла участие в Открытом Кубке республики Беларусь по мини-футболу среди спортсменов с нарушением слуха. Это был первый турнир подобного рода. В нём приняли участие восемь команд из России и Белоруссии.

В составе нашей национальной сборной выступали семь воронежцев. Это Артём Радинский, Давид Бородюков, Руслан Ибрагимов, Матвей Пономарёв, Илья Росляков, Дмитрий Савин и Сергей Крикун.

Российская сборная провела на турнире пять матчей. На групповом этапе россияне одолели сборные Витебской (6:3), Гомельской (10:2) и Брестской областей (8:0). Да и в плей-офф наши соотечественники не сбавили оборотов. В полуфинале разгромили Могилевскую область (16:0), в финале взяли верх над Минском (4:1). Два гола в решающем поединке забил Руслан Ибрагимов, а лучшим игроком был признан Давид Бородюков.