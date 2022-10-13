Ироничный бард устроит в Воронеже антидепрессивный концерт

афиша ВКЗ

23 октября в Воронеж приедет Тимур Шаов. Популярный автор-исполнитель и бард, специализирующийся на иронии и сатире, устроит "Антидепрессивный концерт"!

Несмотря на 20-летний юбилей на профессиональной сцене, Шаов, по его словам, до сих пор свое превращение из земского врача в барда воспринимает с чувством легкого удивления.

Его бьющий фонтаном поэтически-музыкально-сатирический дар довольно сложно классифицировать. Острые, едкие, до коликов смешные песенки Тимура Шаова - именно так он называет свои музыкальные сюжеты, - не вписываются в жанр бардовской песни.

- Именовать свои произведения песнями - значит брать на себя большую ответственность. Вот, к примеру, «Мишель» группы «Битлз» или, скажем, «Журавли» - это действительно песни. Я же пишу в легком стиле, вот и говорю о своих творениях иронично, - отмечает автор. - Я пересмешник, а мои песенки - это полупародии. Мне это в кайф, стараюсь все это делать легко, не заморачиваясь.

Концерт пройдет в ВКЗ 23 октября в 19.00, 16+