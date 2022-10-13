Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2022 8:41

У воронежского пенсионера нашли более 14 кг конопли

За это ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Новохоперскому району поступила информация о том, что 64-летний житель рабочего поселка Новохоперский хранит у себя дома наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время обыска полицейские обнаружили несколько тайников с частями растений, а также россыпь измельченного вещества серо-зеленого цвета. После экспертизы выяснилось, что пенсионер хранил около трех килограммов марихуаны и более 14 кг конопли. Мужчина рассказал, что минувшим летом собрал части растений в окрестностях поселка и высушил их для личного употребления.

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» подозреваемому грозит от трех до десяти лет тюрьмы.