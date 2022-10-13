У воронежского пенсионера нашли более 14 кг конопли

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Новохоперскому району поступила информация о том, что 64-летний житель рабочего поселка Новохоперский хранит у себя дома наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время обыска полицейские обнаружили несколько тайников с частями растений, а также россыпь измельченного вещества серо-зеленого цвета. После экспертизы выяснилось, что пенсионер хранил около трех килограммов марихуаны и более 14 кг конопли. Мужчина рассказал, что минувшим летом собрал части растений в окрестностях поселка и высушил их для личного употребления.

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» подозреваемому грозит от трех до десяти лет тюрьмы.