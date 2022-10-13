В Воронежской области умерших от коронавируса стало уже 9 тысяч

COVID-19 продолжает сводить в могилу наших земляков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снова увеличилось число смертей от коронавируса в Воронежской области. По данным санитарных врачей на утро четверга, 13 октября, умерли от последствий COVID-19 четыре человека. Сутками ранее смертей было две. Всего за время пандемии число жертв этой заразы достигло пугающей отметки в 9 тысяч.

Число новых заболевших сравнительно невелико – 305, при этом в больницы попали 50 человек. Это почти столько же, сколько было на утро 12 октября – 302, тогда госпитализировали 40 зараженных. За время пандемии заболели COVID-19 уже 462 453 жителей Воронежской области.

Еще 954 наших земляка выздоровели. Сутки назад излечившихся от коронавируса было больше – 1 093. Всего за время пандемии избавились от COVID-19 448 477 жителей Воронежской области.