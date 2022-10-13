Под Воронежем «Ниссан» врезался в «Ладу»: ранена женщина-водитель

"Ниссан" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 12 октября, в 18.10 на 524 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилась авария, в которой пострадала женщина.

50-летний житель Московской области, руливший «Ниссаном-Навара» при проезде перекрестка двигался прямо и врезался в ВАЗ-2111. Отечественная машина, которой управляла 64-летняя местная жительница, в это время поворачивала налево в направлении Новой Усмани.

В результате аварии женщина, рулившая «Ладой», получила травмы, потребовавшие госпитализации. Полицейские выясняют, кто виноват в этой аварии.

"Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 12 октября около девяти утра в Левобережном районе Воронежа на Монтажном проезде на «зебре» со светофором водитель «Лады» сбил трехлетнюю девочку и 62-летнюю женщину. Обе попали в больницу.