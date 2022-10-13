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Происшествия13 октября 2022 7:15

В Воронеже водитель «Лады» сбил на «зебре» 3-летнюю девочку и пожилую женщину

ДТП случилось в Левобережном районе
Юрий КОЗЛОВ
Трехлетнюю девочку и 62-летнюю женщину увезли в больницу.

Трехлетнюю девочку и 62-летнюю женщину увезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

В среду, 12 октября, около девяти часов утра в Левобережном районе у дома № 13а по Монтажному проезду случилась авария, в которой пострадали два пешехода.

36-летний воронежец за рулем «Лады-Ларгус», ехавший со стороны улицы Ильюшина в направлении Монтажного проезда, сбил пожилую женщину и маленькую девочку, шедших справа налево по ходу движения машины. Причем произошло это на «зебре», регулируемой светофором. Трехлетняя малышка, живущая в Новой Усмани, и 62-летняя жительница Воронежа получили травмы, их отвезли в больницу.

Полицейские выясняют причины грубейшего нарушения правил со стороны водителя, которые привели к таким последствиям.

- Всего в Воронежской области 12 октября случилось 147 ДТП, из них в Воронеже – 114, на дорогах в районах – 23, на федеральных трассах – 10. В восьми авариях получили травмы девять человек. Автоинспекторы задержали 13 пьяных водителей и еще 51 за выезд на встречную полосу, - рассказали в региональном ГУ МВД.